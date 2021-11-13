Глава Bellator раскрыл планы на прощальный бой Емельяненко

Глава Bellator Скотт Кокер поделился планами относительно прощального поединка российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко. Об этом сообщает MMA Junkie.

Кокер заявил, что планирует организовать еще один турнир Bellator в Москве, где и пройдет прощальный поединок «Последнего императора». Глава промоушена признался, что его впечатлило выступление Емельяненко в бою с Тимоти Джонсоном.

«Это было нечто особенное — видеть Федора, который в 45 лет пробивает эффектную комбинацию, словно он на 20 лет моложе. Это было невероятно. Мы словно увидели концовку фильма про Рокки. Поэтому мы хотим увидеть продолжение. Возможно, уже следующим летом», — заявил Кокер.

23 октября Емельяненко нокаутировал Джонсона на первом турнире Bellator в Москве. Российский тяжеловес финишировал оппонента в первом раунде.

Емельяненко известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce и Bellator.