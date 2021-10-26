Федор Емельяненко вернулся в рейтинг Bellator

Американский промоушен Bellator обновил рейтинг бойцов смешанного стиля (MMA) в тяжелом весе. Об этом сообщается на сайте организации.

В список лучших спортсменов вернулся Федор Емельяненко, россиянин оказался на третьей строчке. Второе место занимает француз Чейк Конго, на первой строчке расположился американец Райан Бэйдер. Еще один представитель США — Тимоти Джонсон — опустился со второго места на четвертое.

В субботу, 23 октября, Джонсон потерпел поражение от Емельяненко на турнире Bellator 269 в Москве. Бой завершился по втором раунде, россиянин нокаутировал соперника.

Для Емельяненко поединок стал первым с 2019 года. Всего в активе 45-летнего спортсмена 40 побед и шесть поражений на профессиональном уровне. Еще один бой был признан несостоявшимся.