В России появится виртуальный помощник для пенсионеров

В России создадут голосовой помощник для пенсионеров, который поможет старшему поколению пользоваться цифровыми сервисами, компьютерами, а также позволит обратиться в экстренные службы в случае необходимости, пишет RT со ссылкой на пресс-службу НТИ.

Голосовой помощник «Нина» сейчас работает в тестовом режиме. Его разработала команда Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова в рамках проектно-образовательного интенсива Университета НТИ 2035.

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Создатели приложения отмечают, что оно выгодно отличается от западных и российских аналогов. Большинство из них не активны офлайн-режиме, не способны писать под диктовку, а также не умеют самостоятельно управлять компьютером. Специалисты отмечают, что в «Нину» включат эти функции.

«Сам сервис мы делаем интуитивно понятным, чтобы каждый пользователь, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, смог в нем разобраться. Помощник просто будет вместо вас управлять компьютером с вашим голосом. Донести информацию о нем до пожилых людей или пользователей с ОВЗ сможет их окружение — родители, родственники, знакомые, друзья и даже врачи», — подчеркнули разработчики помощника.

Мобильная версия помощника подразумевает возможность синхронизации с компьютером. «Мы также закладываем в софт возможность обратиться в экстренные службы при резком ухудшении самочувствия пользователя», — подчеркнули разработчики.

Ранее россиянам раскрыли главную опасность голосовых помощников. Такие приложения прослушивает окружающее пространство в ожидании команд и могут записать все происходящее.