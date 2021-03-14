Россиян предупредили об опасности голосовых помощников

Руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян предупредил россиян об опасности голосовых помощников и перечислил темы, на которые не следует с ними говорить. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт обратил внимание на то, что голосовой помощник слушает владельца гаджета даже в неактивном режиме, чтобы не пропустить момент, когда к нему обратятся. Поэтому не следует обсуждать при нем личную жизнь, финансовые вопросы и проблемы со здоровьем. Кроме того, не стоит обсуждать с помощником вопросы, где цена ошибки может быть слишком высока. Например, просить отличить ядовитый гриб от съедобного или определить диагноз по симптомам.

Закарян напомнил, что до недавнего времени Apple и Google записывали все разговоры и отправляли их на расшифровку, утверждая при этом о безопасности разговоров и их обезличенности, однако «насколько это правда — вопрос, на который мы никогда не узнаем ответа». Чтобы отключить голосового помощника, нужно отменить передачу голосовых данных в настойках гаджета. Однако остается риск, что устройство может попасть в руки к злоумышленникам, которые воспользуются личными данными.

Ранее ученые и эксперты провели исследование конфиденциальности умных бытовых приборов. Так, в список потенциальных «шпионов» вошли Wi-Fi-роутеры и точки доступа, бытовые кухонные приборы с возможностью интернет-подключения: холодильники, кофеварки, мультиварки, печи, роботы-пылесосы, голосовые помощники или умные колонки и другие.