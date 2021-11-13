Немецкие власти уличили во лжи о «наследниках Гитлера»

Провластные СМИ в Европе клеймят как «наследников Гитлера» правых популистов, выступающих за традиционные ценности и против наплыва мигрантов. Однако вскоре политика дискредитации может привести к обратному эффекту: люди поймут, что власти им лгут. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала Бритта Шелленберг, политолог из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана.

«Люди слышат, что "Альтернатива для Германии" — это нацисты, а потом видят, что эта партия выступает за расширение местного самоуправления, например. В итоге они замечают, что правительство им врет. Ровно об этом их и предупреждали популисты», — объясняет Шелленберг.

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Доцент кафедры коммуникативных исследований Брюссельского университета Бенджамин Де Клин отметил, что необходимо проводить четкую грань между популизмом и национализмом. По его мнению, не все националистические партии являются популистскими, а не все популистские партии — националистическими. «Они мыслят в разных плоскостях. Националисты стремятся представлять всю нацию, для них существует она сама и другие [нации]. У популистов же этот раздел идет внутри — народ против элиты», — объяснил он в беседе с «Лентой.ру».

«Получается, что ксенофобия в популистских программах получилась как бы из-за того, что простой народ был предан своими элитами, которые отдали предпочтение мигрантам», — сказал Де Клин.

На прошедших в сентябре выборах в бундестаг «Альтернатива для Германии» заняла пятое место и получила 83 мандата из 736. Двумя крупнейшими силами в парламенте стали Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и консервативный блок ХДС/ХСС.

Проблемы гражданского общества, рост протестных настроений в западных странах и их причины стали одной из центральных тем проекта «Ленты.ру» под названием «Проблемы первого мира». Материалы объединены темой кризиса либеральных ценностей в западном мире и раскола в обществе. В них идет речь о том, как идеи свободы и всеобщего равенства превращаются в инструмент угнетения, а борьба за права одних групп людей оборачивается бесправием других.

