В Литве защитников прав нелегальных мигрантов назвали пособниками Минска

Адвокаты и различные организации, которые предоставляют правовую защиту прибывшим с территории Белоруссии нелегальным мигрантам из стран Ближнего Востока, могут содействовать усугублению миграционного кризиса, порожденного президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом заявил глава комитета по обороне Сейма Литвы Лауринас Кащюнас, назвав таких людей «пособниками Минска», передает Delfi.lt.

По его словам, принятые в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) положения по запрету высылать нелегалов из страны «неприятно удивили» его. Депутат объяснил, что из-за этого те юристы и адвокаты, которые будут представлять интересы беженцев, не только смогут нажиться на уязвимом для Литвы вопросе, но и фактически станут пособниками Минска в доставке нелегалов в Литву.

Депутат от оппозиционной партии парламента Витаутас Бакас возразил Кащюнасу, напомнив про высокие стандарты Европейского союза (ЕС) в вопросах соблюдения прав человека. Он подчеркнул, что Литва, как член ЕС, должна им соответствовать. «Если мы облажаемся в этой ситуации с мигрантами, мы действительно окажем определенную услугу российским архитекторам безопасности, которые хотят разрушить эту систему ценностей», — сказал Бакас.

9 сентября ЕСПЧ временно запретил властям Литвы высылать пятерых беженцев из Афганистана, прибывших в страну с территории Белоруссии. ЕСПЧ сообщает, что афганцы приехали в Белоруссию в августе и несколько раз пытались попасть в Литву, чтобы получить политическое убежище.