Раскрыты главные признаки смертельно опасного храпа

Американские специалисты по сну Гарвардской медицинской школы и медицинского университета Кека в Южной Калифорнии раскрыли восемь главных признаков смертельно опасного храпа. О том, как распознать заболевание, пишет CNN.

Отмечалось, что в некоторых случаях храп может быть нормальным явлением. Например, из-за простуды или аллергии, которая блокирует носовые проходы, мышцы языка, неба и горла расслабляются и пропускают воздух через мягкие ткани, вызывая вибрацию. Чтобы распознать опасное заболевание, эксперты советуют пользоваться специальной анкетой по сну с аббревиатурой STOP BANG (останови шум — прим. «Ленты.ру»), в которой зашифрованы восемь признаков.

В первую очередь следует обратить внимание на громкость храпа. Так, вызвать подозрение должны неприятные звуки, которые слышны окружающим даже при закрытых дверях. «Храп некоторых моих пациентов описывают как сцены из кинофильма "Парк Юрского периода"», — поделился один из специалистов.

Об отличительных симптомах нездорового храпа может говорить сильная усталость и сонливость в течение дня. Также близкие человека обязаны насторожиться, если заметили у храпящего во сне внезапные остановки дыхания, кашель, хрип и признаки того, что тот задыхается. Кроме того, поводом обратиться к врачу является склонность к гипертонии.

Еще одним признаком специалисты называют индекс массы тела — те, у кого он 35 и выше, страдают не только от ожирения, но часто и от апноэ. «К сожалению, это заболевание становится все более распространенным явлением из-за увеличения среднего индекса массы тела по стране и всему миру», — отмечают специалисты.

В факторах риска находятся люди старше 50 лет — по словам экспертов, с возрастом тонус мышц, в том числе мягкого неба и шеи, ослабевает, что может привести к различным нарушениям в организме. Помимо прочего, показателями потенциального обструктивного апноэ во сне может являться большая окружность шеи (больше 43 сантиметров для мужчин и 40,6 сантиметра для женщин) и пол — от заболевания чаще страдают мужчины.

Ранее в сентябре российский врач-сомнолог Милена Чернышева назвала один из способов лечения храпа. Медик отметила, что рекомендует своим пациентам в качестве комплексной терапии наполнять подушки различными травами и растениями, которые способствуют крепкому сну и оказывают полезное действие на организм, что поможет избавиться от храпа.