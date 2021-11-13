Еще один глава российского региона ушел на самоизоляцию

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел на самоизоляцию из-за выявленного COVID-19 у родственника. Об этом глава российского региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Болезнь переносится легко, так как все члены семьи вакцинированы», — подчеркнул он. Никитин отметил, что у него отрицательные ПЦР-тесты, однако, в соответствии с правилами, он будет соблюдать изоляцию и работать дистанционно. «Если все будет хорошо, после консультаций с медиками, буду принимать решение о выходе на работу», — добавил он.

Ранее на самоизоляцию из-за случая коронавируса в окружении ушел губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Тогда он сообщил, что имеет высокий титр антител после ревакцинации, и что будет проводить совещания и встречи в онлайн-формате из своей резиденции.