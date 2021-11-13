Махачев заявил об отказе бойцов UFC драться с ним

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев ответил на упрек со стороны Эдди Альвареса в отсутствии побед над сильными соперниками. Пост доступен в Twitter.

30-летний россиянин отметил, что не виноват в том, что еще не сталкивался с лучшими представителями дивизиона. «Это не моя вина. Все отказываются драться со мной. При этом я теперь на четвертом месте. Назови хоть одного парня из ТОП-10, который захотел бы поединка со мной», — заявил он.

Ранее Альварес, в прошлом выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), заявил, что Махачев не должен претендовать на титульный бой из-за отсутствия побед над сильнейшими представителями дивизиона. Так американец поучаствовал в споре между Джастином Гейджи и Хабибом Нурмагомедовым.

Махачев одержал девятую победу в рамках UFC, одолев новозеландца Дэна Хукера на турнире в Абу-Даби 30 октября. Россиянин потребовал титульного боя после успеха в октагоне. В данный момент пояс чемпиона UFC в легком весе удерживает бразилец Чарльз Оливейра. Ему предстоит защита пояса в поединке с Дастином Порье 12 декабря.