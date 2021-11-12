Гейджи призвал Нурмагомедова быть скромнее

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову в социальных сетях. Посты доступны в Twitter.

Перепалка началась в Instagram, где Нурмагомедов обратился к Гейджи и попросил того заткнуться и признать, что именно Ислам Махачев заслуживает титульного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Американец отреагировал на выпад постом в Twitter.

Он обратил внимание Нурмагомедова, что дрался и проигрывал в поединках с лучшими в то время, как Махачев еще не встречал оппонентов из первой пятерки. Гейджи призвал бывшего чемпиона UFC быть скромнее.

Также на позицию Нурмагомедова, который настаивает на предоставлении Махачеву шанса подраться за титул, отреагировал Тони Фергюсон. Американец в жесткой форме обратился к россиянину, обвинив его в трусости.

