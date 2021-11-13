В МИД сообщили о ставших более агрессивными обвинениях США в адрес России

МИД России заявил, что обвинения США в адрес РФ стали более агрессивными

Обвинения США в адрес России стали более агрессивными. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также в Совете Безопасности ООН страны выступают с агрессивными заявлениями, направленными против России. Кроме того, «на свет вновь вытаскивается инспирированное Великобританией "дело Скрипалей"» и мнимое отравление Алексея Навального (основатель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией), говорится в сообщении МИД.

В ведомстве добавили, что Лондон все еще не предоставил никаких доказательств своих обвинений.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что страны НАТО и ЕС, обвиняя Россию в сокрытии части бывшей военно-технической программы Советского Союза, продолжают работу в лабораториях с веществами из группы «Новичок».

По информации британских властей, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в Советском Союзе нервно-паралитическим веществом «Новичок». В Лондоне отмечают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва отрицает причастность к ситуации со Скрипалями.