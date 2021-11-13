Гинцбург назвал последствия введения QR-кодов

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, к каким последствиям приведет введение QR-кодов в общественных местах и в транспорте. Эта мера предотвратит появление новых штаммов COVID-19, объяснил Гинцбург для РИА Новости.

Введение QR-кодов Гинцбург назвал способом остановить мутацию коронавируса, поскольку непривитые россияне не будут передавать возбудитель болезни.

«Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны, дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19», — подчеркнул глава Центра Гамалеи.

Ранее Гинцбург назвал условие для эффективности QR-кодов в борьбе с пандемией. Он подчеркнул, что эта мера должна соблюдаться, «а не быть профанацией, когда коды начинают покупать».

Правительство России внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов в некоторых видах транспорта и в общественных местах. В Госдуме такую меру посчитали необходимой. При введении QR-кодов в транспорте и общественных местах в России введут переходный период, который продлится до 1 февраля 2022 года.