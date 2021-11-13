Путин ответил на заявления о причастности России к миграционному кризису

Президент Путин о заявлениях о причастности России к миграционному кризису: мы ни при чем

На Россию все время пытаются без всякого повода возложить какую-то ответственность, как в ситуации на белорусско-польской границе, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». Его слова приводит Telegram-канал «Вести».

«Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем», — сказал Путин, комментируя заявления о причастности России к миграционному кризису.

Он добавил, что ни одна российская авиакомпания не возит беженцев. По мнению главы государства, ключевое звено находится в в странах Евросоюза.