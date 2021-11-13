Россиянам назвали способы отказаться от покупок в сезон распродаж

Маркетолог Николай Григорьев в интервью радио Sputnik назвал способ отказаться от покупок в сезон распродаж.

Эксперт напомнил, что некоторые продавцы перед объявлением скидок завышают стоимость товаров, то есть снижение цены оказывается мнимым. Для избежания этой ловушки россиянам необходимо заблаговременно уточнять цены на желанные вещи.

«Те, кто были честными в прошлом году, могут поступить нечестно в этом. Поэтому нужно смотреть за ценами. Сейчас у всех есть возможность мониторить цены в интернете», — напомнил Григорьев.

Собеседник радио также посоветовал отказаться от ненужных покупок. Так, когда люди видят большие скидки, то часто покупают ненужные вещи. «Ненужные покупки — это те, которые делают, извините, из жадности, а не исходя из нужности вещи. Потом они обычно пылятся», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что китайской компании Alibaba удалось рекордно заработать в ходе «Дня холостяка». Покупатели ее торговых онлайн-площадок потратили историческую сумму.