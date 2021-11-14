Россиянам дали шанс выиграть 100 тысяч рублей

Россиянам, вакцинировавшимся от коронавируса, дали дополнительный шанс выиграть денежные призы. Об этом сообщает

РИА Новости со ссылкой на вступившее в силу соответствующее постановление правительства.

Призы по 100 тысяч рублей получат тысяча человек. Розыгрыш будет проводиться среди всех полностью привитых российскими вакцинами граждан.

Победителей выберет компьютер на основе Единого регистра вакцинированных. Выигравших известят через портал госуслуг.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об уголовной ответственности за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19. Он привел в пример европейское законодательство, согласно которому за подделку документов, говорящих о наличии тех прививок, которые разрешены в Европейском союзе (ЕС), полагается шесть лет тюрьмы. Ученый отметил, что полностью согласен с позицией европейцев. «Это уголовное преступление, за которое надо карать», — резюмировал глава центра.