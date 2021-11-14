Рейды по выявлению мигрантов в Новой Москве станут ежедневными

Полицейские рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Новых Ватутинках станут ежедневными. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, 14 ноября в данный район отправили специальный полк МВД, который включает 10 автозаков и 50 полицейских. Задачей подобных рейдов является выявление нелегальных мигрантов на территории района.

Отмечается, что инициатива возникла после драки в Новой Москве, где четверо злоумышленников напали на отца с ребенком.

О драке стало известно 5 ноября. На появившейся в сети записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один, но нападавших это не убедило. Четверых подозреваемых задержали. Один из них оказался уроженцем ближнего зарубежья, трое других получили российское гражданство около девяти лет назад.

Свою вину задержанные признавать отказались, заявив, что сами стали жертвами нападения.