Четверо участников драки в Новой Москве заявили о своей невиновности

Арестованные за драку в Новой Москве заявили, что сами стали жертвами нападения

Четверо напавших на отца с ребенком в Новой Москве заявили, что невиновны в конфликте и сами стали жертвами нападения. Об этом сообщает RT со ссылкой на Общественную наблюдательную организацию (ОНК) Москвы.

На данный момент арестованные находятся в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке, 38. По их версии, конфликт начался из-за десяти рублей, затем якобы одного из них ударили бутылкой. По словам задержанных, во время драки никто из них не трогал ребенка.

Один из задержанных работал продавцом, другой — курьером.

Как сообщает РИА Новости, один из четверых арестованных не говорит по-русски.

Ранее сообщалось, что один из четырех напавших на отца с ребенком в Новой Москве оказался уроженцем ближнего зарубежья, еще трое — граждане России. Российское гражданство они получили девять лет назад. В настоящий момент все обвиняемые заключены под стражу, их обвиняют в покушении на убийство.

Видео инцидента в районе Новые Ватутинки появилось в сети 5 ноября. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один, но нападавших это не убедило.

