Поклонская ответила на угрозы Киева про СИЗО

Посол от России в Кабо-Верде Наталья Поклонская ответила на угрозы депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко про СИЗО. В своем Telegram-канале она отметила, что угрозы от Киева появились после того, как в СМИ опубликовали информацию о предоставлении ей квартиры за двадцать лет службы в прокуратуре и органах власти.

Она подчеркнула, что после этого злоумышленникам нет никакого труда узнать адрес и место жительства ее семьи.

«А таких было и есть много — они обижены моей работой, потому что по совести всегда ее выполняла, рисковала и не боялась угроз... Как говорится, «грех не воспользоваться» полными данными про меня и ребенка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом «по-мужски» послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей», — написала Поклонская.

Посол добавила, что благодарит всех, кто выражает интерес к ее скромной персоне.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко выступил с угрозами «упаковать в СИЗО» Наталью Поклонскую. Кроме того чиновник добавил, что Поклонская является предательницей.