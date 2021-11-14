В Германии объяснили разгром вермахта под Москвой

Операция «Тайфун», в ходе которой немецко-фашистские захватчики должны были войти в Москву, завершилась разгромом из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением. Об этом написал в своей статье для немецкого издания Die Welt журналист Флориан Штарк.

По его словам, продвижение немцев, которые «так и не пришли в Москву», охваченную «хаосом» задержала нехватка горючего и боеприпасов. Штарк также отметил, что в это же время начались дожди, которые превратили местные дороги в грязевые реки глубиной в метр.

Ранее заведующий филиалом «Богородицкое поле» музея-заповедника «Хмелита» (Смоленская область), боец поискового отряда «Долг» Игорь Михайлов рассказал об основных ошибках немецких солдат в битве за Москву. По его словам, немецкие военачальники переоценили свои возможности на фоне успешного начала наступления. После Вяземского и Брянского котлов нацисты рассеяли основные силы. Так, командующий группой армий «Центр» Федор фон Бок нанес удар на Торжок севернее Калинина (ныне Тверь). Безуспешные попытки наступления в этом направлении приостановили 23 октября.

30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун». Войска 2-й танковой группы генерала Хайнца Гудериана атаковали позиции Брянского фронта, а 2 октября группа армий «Центр» нанесла удар войскам Западного и Резервного фронтов. Битва за Москву, в которой участвовало свыше трех миллионов человек, стала крупнейшим стратегическим сражением Второй мировой войны.

