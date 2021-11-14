Собчак прокомментировала поданное женой миллиардера Шамалова заявление

Телеведущая Ксения Собчак удивилась, что Жанна Шамалова, жена российского предпринимателя-миллиардера Кирилла Шамалова, подала на нее заявление в прокуратуру. Инцидент она прокомментировала в своем Instagram-аккаунте.

Шамалова подала заявление с просьбой проверить факт обнародования личных медицинских данных журналисткой в ее шоу «Осторожно, Собчак». Телеведущая в свою очередь объяснила, что данные о суррогатном материнстве жены миллиардера были получены ей от второй стороны для объективности интервью.

«Медтайна была раскрыта в ходе нашего с ней интервью, когда Жанна сама неоднократно об этом говорила. Мы просто опровергли ее утверждения», — написала Собчак.

Она также отметила, что не показывала документы с медицинскими данными крупным планом, а также не размещала ссылку на них. Шамалова сама подтвердила подлинность бумаг после того, как телеведущая дала их ей лично в руки.

Бизнесвумен Жанна Шамалова подала заявление в прокуратуру на телеведущую Ксению Собчак после интервью, в ходе которого была раскрыта личная информация, в частности разглашена врачебная тайна. Собчак предоставила документы с информацией о биоматериале, который был использован для зачатия ребенка Жанны и Кирилла.