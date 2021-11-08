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Жена российского миллиардера Шамалова раскрыла детали роскошной жизни в браке

Жанна Шамалова рассказала о подробностях брака с бизнесменом Кириллом Шамаловым
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Жанна Шамалова
Жанна Шамалова
Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Бизнесвумен Жанна Шамалова раскрыла детали своей роскошной жизни в браке с российским предпринимателем, миллиардером Кириллом Шамаловым. Интервью появилось на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Знаменитость рассказала, что вышла замуж за бизнесмена в 2018-м после года отношений. Свадебное торжество состоялось в московском ресторане и было рассчитано на небольшое число гостей. В качестве наряда жена Шамалова выбрала белое платье люксового бренда Ralph&Russo, креативным директором которого является ее близкая подруга Тамара Ральф.

Бизнесвумен также описала помолвочное кольцо, которое супруг преподнес ей за несколько месяцев до свадьбы. По ее словам, он выбрал украшение с бриллиантом весом около четырех карат, эксклюзивно созданное ювелиром, имя которого не раскрывается. При этом Шамалова отметила, что владеет обширной коллекцией драгоценностей, в которой хранятся и более роскошные изделия.

Кроме того, она заявила, что имеет недвижимость на курорте Рокбрюн-Кап-Мартен в Монако, которая была приобретена ею до брака с предпринимателем. Шамалов сделал на вилле ремонт, который, по словам Собчак, обошелся ему как минимум в миллион долларов (71 миллион рублей). По инициативе супруга в доме заменили мрамор и ванные, сделали ремонт в двух комнатах и построили гардероб площадью 10 квадратных метров.

«Я сама занималась его гардеробом и могу сказать, что он любит помодничать. Он любит Tom Ford (...). Мне сложно сказать, чей гардероб больше: он тоже любит одеваться. Несмотря на то что я девушка, могу сказать, что у моего мужа тоже очень большой гардероб», — подчеркнула героиня материала.

В интервью Собчак также затронула вопрос о разделе имущества пары, которая на данный момент находится в бракоразводном процессе. Согласно брачному контракту, во владении супругов остается их личное имущество, которым они обзавелись еще до брака. При этом бизнесвумен не раскрыла сумму, которую получит в качестве компенсации в случае расставания, однако она отметила, что ей положено менее 60 миллионов долларов (4,2 миллиарда рублей).

Помимо этого, ведущая и гостья программы обсудили отдых пары во время брака. Известно, что супругам приходилось проводить отпуск на территории России. В частности, были поездки в Сочи и Крым из-за санкций, действующих в отношении Шамалова. «С любимым мужчиной рай и в шалаше!» — заключила собеседница.

Кирилл Шамалов — российский предприниматель. В рейтинге самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes в 2021 году занимает 151-е место (800 миллионов долларов). Предполагается, что Шамалов является бывшим зятем президента России Владимира Путина.

17 декабря глава государства прокомментировал статью о бизнесмене. Он не стал отрицать, что Шамалов — его бывший зять, и назвал целью этой публикации месть и попытку повлиять на общественное мнение в стране.

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