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Бизнесмен Шамалов объяснил покупку акций «Сибура» за 100 долларов

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Кирилл Шамалов
Кирилл Шамалов
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский бизнесмен Кирилл Шамалов объяснил условия получения пакета акций компании «Сибур» за 100 долларов в 2013 году. Заявление миллиардера приводит РБК.

Шамалов отметил, что за 12 лет работы в «Сибуре» он являлся участником опционной программы мотивации наравне с другими топ-менеджерами компании и условия его участия в программе «не отличались от условий Дмитрия Конова, Михаила Карисалова, Павла Малого, Михаила Михайлова».

«Это обстоятельство позволяет акцентировать внимание общественности на том, что любые рассуждения об уникальности моего положения в опционной программе не соответствуют действительности, носят спекулятивный характер и направлены на дискредитацию моей бизнес-репутации», — сказал он, комментируя расследование прессы о его уникальных условиях работы в «Сибуре».

Ранее 17 декабря статью о Шамалове прокомментировал президент России Владимир Путин. Он не стал отрицать, что Шамалов — его бывший зять, и назвал целью этой публикации месть и попытку повлиять на общественное мнение в стране. Заказчикам подобных материалов глава государства посоветовал не «основываться на своей мнимой исключительности», а обустраивать взаимоотношения на международной арене.

В начале декабря издание «Важные истории» опубликовало расследование, в котором говорилось, что Шамалов получил 3,8 процента акций «Сибура» примерно за 100 долларов вскоре после того, как стал зятем Путина. Глава и акционер компании Дмитрий Конов в разговоре с РБК позже сообщил, что эта выплата была формальной частью сделки, содержавшей еще несколько условий, о которых топ-менеджмент компании договорился в рамках программы мотивации с ее владельцем Леонидом Михельсоном.

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