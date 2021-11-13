Жена миллиардера Шамалова подала заявление на Собчак после интервью

Бизнесвумен Жанна Шамалова подала заявление в прокуратуру на телеведущую Ксению Собчак после интервью, во время которого была разглашена врачебная тайна. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.

Жена российского предпринимателя-миллиардера Кирилла Шамалова дала интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак». В ходе беседы была раскрыта личная информация: в частности, Собчак предоставила документы с информацией о биоматериале, который был использован для зачатия ребенка Жанны и Кирилла, также телеведущая опубликовала запись разговора Шамаловой с директором фирмы по суррогатному материнству Ильей Подольским.

Супруга миллиардера считает, что Собчак должна быть наказана за разглашение врачебной тайны, а также тайны переписки и телефонных переговоров. Бизнесвумен утверждает, что ее разговор с Подольским не записывался, и она не знает, кто его предоставил журналисту.

Соответствующее заявление с просьбой провести проверку в отношении Собчак Шамалова направила в прокуратуру. Телеведущей может грозить до четырех лет лишения свободы.

Интервью Собчак с Жанной Шамаловой появилось на YouTube в понедельник, 8 ноября. Знаменитость раскрыла детали своей роскошной жизни в браке с миллиардером Кириллом Шамаловым. Она поведала детали их свадьбы, которая состоялась в 2018 году, рассказала об элитной недвижимости в Монако, совместном отдыхе и бракоразводном процессе с предпринимателем, через который сейчас проходит.

Кирилл Шамалов — российский предприниматель. В рейтинге самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes в 2021 году занимает 151-е место (800 миллионов долларов). Предполагается, что Шамалов является бывшим зятем президента России Владимира Путина. 17 декабря прошлого года глава государства прокомментировал статью о бизнесмене. Он не стал отрицать, что Шамалов — его бывший зять, и назвал целью этой публикации месть и попытку повлиять на общественное мнение в стране.