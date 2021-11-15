Вяльбе рассказала о состоянии Большунова

Чемпион мира Александр Большунов находится не в оптимальном состоянии, чтобы показывать хорошие результаты. Об этом РИА Новости рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

По ее словам, спортсмен не будет участвовать в соревнованиях до конца недели. Глава ФЛГР также подчеркнула, что Большунов по решению тренерского штаба уже отобрался на Олимпиаду-2022 в Пекине.

14 ноября Большунов рассказал, что не может тренироваться в полную силу из-за перенесенного хирургического вмешательства. Спортсмену 16 октября провели операцию на челюсти. Изначально планировалось, что он сможет вернуться к полноценной подготовке к сезону через десять дней.

Большунов является победителем двух последних Кубков мира. Помимо золота чемпионата мира, он также шесть раз завоевывал серебро на первенствах планеты и однажды стал бронзовым призером.