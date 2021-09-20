Вяльбе рассказала о «пропасти» в сборной Норвегии по лыжным гонкам

Елена Вяльбе заявила, что у лыжников Клебо и Йохауг нет конкурентов в сборной Норвегии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе порассуждала о конкуренции в сборной Норвегии. Ее цитирует RT.

Вяльбе назвала первыми номерами скандинавской команды Йоханнеса Клебо и Терезу Йохауг. По ее словам, у них нет конкуренции со стороны других спортсменов. «В лыжных гонках в Норвегии есть по большому счету один лидер, а дальше достаточно серьезная пропасть. У женщин так вообще пропасть-пропасть. Йохауг вообще стоит обособленно от всего мирового лыжного спорта», — рассказала она.

При этом Вяльбе отметила, что молодым спортсменам не стоит делать кумиров из Клебо и Йохауг. По ее мнению, они должны стараться обыгрывать лидеров на трассе. «Понятно, что таких, как Йохауг или Клебо, не может быть десять человек в стране, они уникумы. Но я уверена, что молодые норвежские девчонки хотят быть лучше, чем Тереза. Это нормально», — подытожила Вяльбе.

Клебо — трехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира. Йохауг завоевала три олимпийские медали. На Играх в Ванкувере лыжница взяла золото, в Сочи — бронзу и серебро. Также в активе Йохауг 14 побед на чемпионатах мира.

14 сентября Клебо порассуждал о соперничестве с Александром Большуновым. Норвежский лыжник заявил, что ему нравится противостояние с россиянином, и что он получает особое удовольствие от побед в напряженных гонках. Сезон-2021/2022 стартует в финской Руке. 27-29 ноября там пройдет первый этап Кубка мира.

