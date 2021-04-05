Вяльбе назвала причину конфликта с Губерниевым

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала причину конфликта со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Ее слова приводит Sport24.

Вяльбе посчитала, что комментатор обиделся на ее слова о том, что ей не хотелось бы видеть передачу о лыжных гонках с ним в роли ведущего. «Он начал меня поливать, оскорблять. Я не понимаю, что такого обидного сказала. Ну, хорошо. Пусть обижается», — сказала она, добавив, что Губерниев некрасиво ведет себя по отношению к ряду спортсменов, критикуя их.

Заочный конфликт между Вяльбе и Губерниевым продолжается второй год. В 2020 году глава ФЛГР заявила, что слышит агрессию от комментатора в свой адрес, из-за чего ограничила общение российских лыжников с журналистом. Затем Губерниев сказал, что не будет мириться с Вяльбе, потому что постоянно нужно задавать острые вопросы.

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года.