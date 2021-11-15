Объяснен отказ «Газпрома» от бронирования поставок газа через Белоруссию

Директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин объяснил отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей для транзита через Белоруссию и Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» новой стратегией российской компании. По его словам, она должна замотивировать европейцев создать все условия для скорейшего запуска «Северного потока-2». Своим мнением эксперт поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что «Газпром» отказался бронировать транзитные мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал-Европа» на декабрь. На аукционе были предложены объемы в 89 миллионов кубометров в сутки по трубопроводу, который проходит через территорию Белоруссии и Польши. По итогам аукциона предложение осталось невостребованным. Так же завершились и прошлые аукционы на октябрь и ноябрь.

Кроме того, «Газпром» не забронировал дополнительные транзитные мощности через Украину. «Оператор ГТС Украины» предложил объем до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона кубометров в сутки через станцию «Сохрановка».

Новая стратегия

Раз «Газпром» не бронирует дополнительные транзитные мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал-Европа» на декабрь, значит они ему не нужны, считает Пикин. По мнению эксперта по энергетике, у российской компании новая стратегия.

«Есть контракт на поставку газа — «Газпром» по нему и поставляет газ. Сверх этого объема он ничего дополнительно не поставляет», — так Пикин объяснил суть новой стратегии российской энергетической компании. — «Только последние несколько дней по решению нашего президента "Газпром" начал дозаполнять хранилища в Европе. А так стратегия заключается в том, чтобы работать исключительно по контрактам, соответственно никаких дополнительных бронирований не делать».

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По его мнению, такая линия поведения должна замотивировать европейцев к созданию всех условий для скорейшего запуска «Северного потока-2». Однако, Пикин считает, что на Западе не будут предпринимать таких попыток.

«На мой взгляд европейцы ничего быстрее не сделают. На мой взгляд момент истины наступит где-то в феврале. Тогда будет понятно с какой скоростью истощатся европейские хранилища, какая зима, холодная или теплая, какие цены. Сейчас основная проблема европейцев не объем газа, а цена. Но они смирились, и никакие процессы под ценообразование они не хотят подстраивать. Очевидно их устраивает цена в 800-1000 долларов, а то и выше», — резюмировал Пикин.

«Ямал-Европа» — один из основных маршрутов поставок российского газа в Европу. 9 ноября «Газпром» увеличил транзит газа по трубопроводу в Германию. Но 11 ноября объемы прокачки газа рухнули более чем на 33 процента по сравнению с уровнем 10 ноября. При этом «Газпром» отчитался о росте поставок газа в Германию за 2021 год. Согласно данным компании, с начала года по 11 ноября «Газпром» поставил в ФРГ 45,7 миллиарда кубометров газа, что на 7,8 миллиарда (20,6 процента) больше, чем за тот же период 2020 года.