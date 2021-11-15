Британцы избавились от работы Бэнкси

В английском городе Лоустофт рабочие избавились от работы британского уличного художника Бэнкси, которая была изображена на стене здания бывшего магазина электротехники. Подробности произошедшего сообщает «Би-би-си».

Композиция в традиционной для художника черно-белой гамме представляла собой изображение ребенка в панаме, держащего в руках лом. В воскресенье,14 ноября, рабочие вырезали часть стены, где располагалось граффити, и погрузили ее в грузовик. Опустевший участок здания закрыли деревянными панелями.

По данным «Би-би-си», когда на стене появилось изображение, здание продавалось за 300 тысяч фунтов стерлингов. Стоимость увеличилась, когда Бэнкси подтвердил свое авторство, — собственник попросил за объект 500 тысяч фунтов стерлингов.

В городе обеспокоились причинами удаления фрески и ее будущим. «Если работу убрали, чтобы выставить в городе на более видном месте, то это прекрасно», — заявил Майлз Барри из художественного центра Easterly Artists. Эксперт также допустил вариант, что работу захотели продать на аукционе.

В феврале от работы Бэнкси избавились собственники здания в британском городе Ноттингем, на котором художник изобразил девочку, вертящую велосипедную шину как хулахуп. В итоге фреску продали галерее Brandler Galleries, сумма сделки осталась неизвестной.