В Москве недосчитались элитных новостроек

К концу октября 2021 года на московском рынке недвижимости недосчитались элитных новостроек — подобные лоты составили 20 процентов от заявленного объема. Показатель оказался рекордно низким за последние 13 лет. Об этом говорится в материале международного агентства Savills, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

По данным агентства, с марта 2020 года остаток апартаментов и квартир в Москве стоимостью от миллиона долларов уменьшился в два раза. До пандемии на рынке находилось 40 процентов от заявленного объема. Рекордно низкий показатель фиксировали и в 2008 году — он достиг 25 процентов.

Эксперты объяснили подобную динамику нежеланием застройщиков выводить объекты на рынок. «Чтобы не перенасытить рынок, застройщики активно используют инструменты закрытых продаж и не выводят весь объем предложения, как это было раньше. Делается это для создания определенного дефицита на фоне высоких цен, с целью стимулировать интерес покупателей», — пояснил управляющий партнер Savills Дмитрий Халин.

За первые десять месяцев 2021 года в новостройках и на вторичном рынке столицы покупатели приобрели более 1,1 тысячи элитных жилых объектов. Спрос на подобные объекты с января по октябрь увеличился на 62 процента в сравнении с показателем аналогичного периода 2020-го. В общей сложности на недвижимость потратили около 151 миллиарда рублей.

Ранее риелторы зафиксировали в Москве существенное сокращение экспозиции для покупки элитного жилья в новостройках — с сентября 2020 года совокупный объем предложения квартир и апартаментов в данном сегменте упал на 43 процента. Наибольшее снижение показателя заметили среди недвижимости в районе Патриарших прудов.