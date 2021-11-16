Капризов объяснил проблемы с результативностью на старте сезона НХЛ

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что имел проблемы с результативностью на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за психологии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Когда сыграли три-четыре матча, в которых не получилось забить, надо было постараться остаться на позитиве и продолжать спокойно играть, не думая об этом», — объяснил Капризов. Нападающий также подчеркнул, что нужно научиться справляться с такими моментами.

По словам игрока, он делал голевые передачи, но все равно чувствовал давление из-за отсутствия заброшенных шайб. «Вот и начал себя загонять, и в итоге в обычных моментах, которые обычно реализую, ни броска нормального не выходит, ничего», — добавил Капризов.

Российский форвард смог забросить первую шайбу только в девятом матче нынешнего сезона. Всего на его счету Капризова три гола и девять результативных передач в 14 матчах регулярного чемпионата.