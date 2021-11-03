Капризов забросил первую шайбу в сезоне

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сенаторс». Видео доступно на сайте лиги.

Хоккеист отличился в овертайме встречи и был признан первой звездой матча. Россиянин забил впервые в сезоне, прервав безголевую серию из восьми матчей. Всего в девяти матчах он набрал 8 очков. Встреча завершилась победой «Миннесоты» в овертайме со счетом 5:4.

Прошлый сезон стал для Капризова дебютным в НХЛ. Он провел за «Миннесоту» 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 51 очко (27 забитых шайб и 24 результативные передачи). Хоккеист был признан лучшим новичком лиги.