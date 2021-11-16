Предсказание о коронавирусе нашли в романе Достоевского

Писатель Федор Достоевский в романе «Преступление и наказание» предсказал пандемию коронавируса, заявил художник Михаил Шемякин, представляя свою новую работу — большую инсталляцию в Московским доме писателя, передает «Пятый канал».

По его словам, главный герой произведения Родион Раскольников видит сон, когда уже находится на каторге. Достоевский описывает ситуацию, похожую на пандемию COVID-19. «И приснилось Раскольникову, что из глубины Азии приходит микроб с целью уничтожить Европу, Россию и весь мир, когда люди начинают сходить с ума», — уточнил художник.

Ранее предсказание о смертельном вирусе нашли в мультсериале «Симпсоны». Речь идет о 21 серии четвертого сезона «Симпсонов» под названием «Оковы Мардж». Премьера эпизода состоялась 6 мая 1993 года. В нем Спрингфилд поражает эпидемия гриппа, а Мардж Симпсон попадает в тюрьму.

Кроме того, точное описание коронавируса обнаружили в корейском сериале 2018 года «Териус у меня за спиной» (My Secret Terrius).