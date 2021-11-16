Россияне пожаловались на подделку водительских прав

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой ужесточить наказание за подделку водительских прав. Он предложил ведомству блокировать интернет-ресурсы, продающие эти документы, пишут «Известия».

Депутат ГД направил обращение в адрес первого заместителя генпрокурора России Анатолия Разинкина, в котором сообщил о восьми интернет-сайтах, на которых незаконно продают водительские права. Владельцы сайтов предлагают россиянам заплатить, например, 25 тысяч рублей и получить документы уже через несколько дней. По словам политика, на эту проблему ему пожаловались сами граждане.

«Прошу вас отразить позицию в отношении необходимости расширения полномочий Генпрокуратуры РФ по блокировке вышеуказанной информации, а также в отношении необходимости ужесточения уголовной ответственности за преступление, предусмотренное частью 5 статьей 327 УК РФ», — призвал Выборный.

Политик добавил, что на данный момент законодательство «слишком лояльно» относится к россиянам, которые занимаются подделкой и пользуются ей.

«Мошенники обещают, что человек может, не обучаясь, просто сесть за руль и с этим поддельным водительским удостоверением разъезжать по дорогам. Представляете, насколько реальную угрозу и повышенную опасность несет такой водитель?» — возмутился парламентарий.

Ранее стало известно, что в России перенесут вступление в силу новых правил выдачи документов для автомобилистов. Минздрав отложил введение обновленных требований к выдаче медсправок для водителей на 1 марта 2022 года.