В России отложат вступление в силу новых правил выдачи медсправок для водителей

Минздрав России отложит новые правила выдачи медсправок для водителей на 1 марта 2022 года

Минздрав России планирует отложить вступление в силу новых правил выдачи медицинских справок для водителей с 1 января на 1 марта 2022 года. Соответствующая информация опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Последняя версия проекта приказа ведомства предусматривает проведение в рамках медосвидетельствования соответствующих лабораторных исследований только в отношении групп риска. В эти группы могут входить водители с клиническими признаками наркологической зависимости, а также те, кто получил водительское удостоверение после окончания срока его лишения.

Информация о нововведениях, которая появилась в ноябре 2019 года, вызвала ажиотаж среди водителей. Отмечалось, что стоимость медицинской справки после принятия новых правил может вырасти. Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.

Нововведения должны были вступить в силу 22 ноября 2019 года, однако, учитывая обеспокоенность водителей, Минздрав принял решение отложить вступление правил в силу.