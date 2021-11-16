Названы самые грязные города России

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob назвали города России с самой неблагоприятной экологической обстановкой по мнению россиян. Лидером оказался Новокузнецк — уровень загрязнений считают приемлемым лишь 20 процентов жителей, пишет RT со ссылкой на исследование.

SuperJob составил рейтинг по результатам опроса жителей крупнейших городов страны. Населенные пункты оценивали по качеству воздуха, воды и продуктов питания, а также по чистоте улиц и утилизации мусора. Помимо Новокузнецка в топ-10 самых грязных городов вошли Рязань (27 процентов), Тольятти (29 процентов), Челябинск (30 процентов), Астрахань (34 процента), Липецк (36 процентов), Волгоград (38 процентов), Красноярск (38 процентов), Саратов (39 процентов) и Омск (42 процента).

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Выше всего россияне оценили экологическую обстановку в Тюмени — ей довольны 74 процента жителей. За ней идет Краснодар (73 процента), Казань (72 процента), Набережные Челны (68 процентов), Владивосток (67 процентов), Барнаул (65 процентов), Пермь (65 процентов), Киров (65 процентов), Хабаровск (63 процента) и Ижевск (63 процента). Москва оказалась на 18-ом месте, а Санкт-Петербург — на 11-ом.

В исследовании SuperJob приняли участие 31,7 тысячи из 37 городов. Среди 1,5 москвичей и столько же петербуржцев, по тысяче жителей из каждого города-миллионника и по 700 респондентов из городов-полумиллионников.

В сентября в Минприроды сообщили, что в пяти из 12 российских городов с самым грязным воздухом за 2020 год увеличился объем вредных выбросов от промышленных предприятий и коммунальных объектов. Среди них Магнитогорск, Нижний Тагил, Братск, Норильск и Новокузнецк.

Однако согласно указу президента России Владимира Путина и федеральному проекту «Чистый воздух», выбросы в этих городах к концу 2024 года должны сократиться минимум на 20 процентов. Приняв к сведению тревожную статистику, Росприроднадзор в ноябре предложил увеличить плату за негативное воздействие предприятий на окружающую среду в 100 раз.