Названа возможная помощь России в происходящем в Армении конфликте

Военный эксперт и историк Иван Коновалов допустил возможность, что Россия окажет Армении военно-дипломатическую поддержку. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что у Москвы накоплен достаточно большой опыт работы с конфликтами, происходящими на Кавказе, поэтому ситуация быстро разрешится.

16 ноября Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении в соответствии с ранее заключенным двухсторонним договором между странами. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян напомнил о Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который был заключен в 1997 году тогдашними президентами России и Армении Борисом Ельциным и Левоном Тер-Петросяном. По его словам, в настоящее время власти страны готовят обращение в адрес Москвы, основанное на названном документе.

Отлаженная схема работы

Россия так или иначе будет задействована в разрешении ситуации, происходящей в Армении, заявил Коновалов. Вопрос в том, какую именно помощь окажет Москва в ответ на просьбу Еревана, добавил он.

«В самой просьбе с армянской стороны о помощи не содержится конкретики. Россия, очевидно, окажет эту помощь. Она может быть военная, дипломатическая и военно-дипломатическая, но поскольку Россия всегда выбирает в таком сложном регионе военно-дипломатический подход, очевидно, что в этот раз она также выберет этот вариант. Россия, конечно, не спустит эту ситуацию на тормоза, и ее будут решать», — заявил Коновалов.

Он добавил, что ситуация на Кавказе обострилась после распада Советского Союза. Тогда Россия взяла на себя роль арбитра и с тех пор накопила достаточно опыта для разрешения подобного рода конфликтов.

«Все действия России на этом направлении даже при острой критике со стороны Запада не вызывают ни у кого вопросов. Когда в прошлом году была фактически остановлена катастрофа в Карабахе благодаря быстрым и жестким действиям России, также ни у кого не возникло нареканий, кроме, понятное дело, турецкой стороны, которой это было невыгодно. Здесь развязать гордиев узел ударом меча не получится. Это не подход. Естественно, Россия примет активное участие во всем этом, но сделает это грамотно», — отметил военный эксперт.

В середине ноября ситуация на армянско-азербайджанской границе снова обострилась. 14 ноября армянское Минобороны заявило об интенсивной перестрелке между военными двух стран, причиной которой стала попытка азербайджанцев начать наступление на восточном направлении границы.

16 ноября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные атаковали азербайджанские посты в Кельбаджарском и Лачинском районах республики. Отмечалось, что в результате двое азербайджанских военных получили ранения.