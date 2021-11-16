Оправдательный приговор обвиненному в убийстве любовницы чиновнику обжалуют

Прокуратура обжалует оправдательный приговор обвиненному в убийстве любовницы экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову. Об этом во вторник, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления надзорного ведомства Наталия Григорьева.

Подмосковная прокуратура готовит апелляционное представление на приговор Подольского городского суда, который оправдал российского чиновника на основании вердикта присяжных. Те признали подсудимого невиновным в убийстве 39-летней замглавы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой.

27 октября после вердикта присяжных, судья Диана Алмаева приказала освободить его из-под стражи прямо в зале суда. Кулаков признал, что у него были совместные планы на проживание с любовницей, но в ее убийстве он не был виновен. Он также заявил о своем желании найти настоящий убийц Исаенковой.

По версии следствия, 2 мая 2019 года он якобы убил Исаенкову в ее Mercedes, припаркованном в лесу. Во время ссоры чиновник ударил любовницу кулаком в лицо, перетащил на заднее сиденье и задушил, после чего скрылся с места преступления.