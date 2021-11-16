Турецкая лира рекордно обвалилась

Курс турецкой лиры по отношению к доллару упал до рекордного уровня за пять лет

В ходе торгов во вторник, 16 ноября, курс турецкой лиры рекордно обвалился по отношению к доллару и достиг уровня в 10,16 лиры за доллар. Это стало крупнейшим падением национальной валюты за пять лет, указывает Reuters.

Падение обусловлено ожиданиями очередного снижения процентной ставки Центробанком страны, которое, по мнению аналитиков, поддается политическому давлению. В целом за год лира упала на 27 процентов, что является худшим показателем на развивающихся рынках, главным образом из-за опасений инвесторов по поводу влияния президента Тайипа Эрдогана на денежно-кредитную политику.

Ожидается, что турецкий ЦБ на этой неделе снизит ключевую ставку с 16 до 15 процентов. Инфляция в стране, указывает Reuters, сейчас находится на уровне в 20 процентов.

Эрдоган придерживается нестандартных взглядов на взаимосвязь стоимости заимствований и роста цен. Президент уверен, что низкая ставка способствует сдерживанию инфляции. Это мнение противоречит общепринятому пониманию механизма работы ключевой ставки. В октябре Эрдоган уволил трех сотрудников Центрального банка, которые, предположительно, голосовали против снижения ставки. Это привело к очередному падению лиры. Оппозиционные политики обвинили Эрдогана в обвале национальной валюты и попросили главу государства воздержаться от давления на ЦБ.