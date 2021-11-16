Молодежная сборная России по футболу обыграла Испанию в квалификации Евро-2023

Молодежная сборная России по футболу на своем поле обыграла Испанию в матче шестого тура квалификации чемпионата Европы 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 16 ноября, на подмосковной «Арене Химки» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры голом в составе россиян отметился Константин Тюкавин.

Победа позволила россиянам набрать 15 очков и сравняться по этому показателю с лидером группы — испанцами. Соперник команды Михаила Галактионова остается на первом месте, так как имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

В следующем туре россияне на выезде сыграют с Мальтой, а Испания дома примет Литву. Обе встречи пройдут в 2022 году.

