Клуб РПЛ заинтересовался Каррерой

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

57-летний специалист — один из кандидатов на пост главного тренера подмосковных «Химок». Также рассматривается вариант приглашения наставника молодежной сборной России Михаила Галактионова. Отмечается, что руководство «Химок» определится с кандидатурой до середины следующей недели.

Последним клубом Карреры был клуб Cерии C «Бари». Он возглавил команду в феврале и был уволен спустя два месяца.

Российские болельщики знают Карреру по его работе в столичном «Спартаке». Он привел клуб к золотым медалям чемпионата России в сезоне-2016/2017. Осенью 2018-го он покинул клуб. Перед этим у итальянца случился конфликт с лидерами команды. В частности, с капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.