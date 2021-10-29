Агент Карреры оценил шансы на возвращение тренера в «Спартак»

Агент Карреры заявил, что тренер точно не вернется в «Спартак» до конца года

Итальянский тренер Массимо Каррера точно не вернется в московский «Спартак» в этом году. Шансы специалиста на подписание контракта с красно-белыми «РБ-Спорт» оценил его агент Андреа Д'Амико.

По словам представителя итальянца, до конца года Каррера останется на родине по семейным обстоятельствам. «Что будет дальше, посмотрим. Он помнит очень хороший сезон, который провел в "Спартаке"», — добавил Д'Амико.

«Спартак» с мая нынешнего года возглавляет португальский тренер Руй Витория. При нем клуб вылетел из квалификации Лиги чемпионов, проиграл два из трех матчей в групповом этапе Лиге Европы, а в чемпионате России после 12 туров занимает седьмое место.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. При нем красно-белые единственный раз за 19 лет завоевали чемпионский титул. Кроме того, клуб стал обладателем Суперкубка России.