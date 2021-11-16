Nike отложили коллаборацию с Трэвисом Скоттом после трагедии на Astroworld

Компания Nike отложила коллаборацию с американским рэпером Трэвисом Скоттом после давки на фестивале Astroworld. Информация об этом появилась на сайте бренда.

«Из уважения ко всем, кого коснулись трагические события на фестивале Astroworld, мы откладываем выпуск коллекции кроссовок Air Max 1 x Cactus Jack», — говорится в публикации.

Релиз был запланирован на 16 ноября. В Nike не уточнили, на какую дату сдвинули выпуск коллаборации.

Давка произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Изначально сообщалось что восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет. 11 сентября стало известно, что в одной из больниц Хьюстона скончалась 22-летняя Бхарти Шахани. Через четыре дня умер девятилетний Эрза Блаунт.

После случившегося проморолик PlayStation 5 с участие Трэвиса Скотта был удален из блога игровой консоли. Из игры Fortnite также пропала именная «эмоция» Скотта с отрывком его песни Out West. Разработчики игры объяснили исчезновение очередным обновлением, однако от дополнительных комментариев отказались.