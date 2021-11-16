В Совфеде раскритиковали русофобские инициативы Польши

Сенатор Пушков: Польша автоматически выступает против всего, что связано с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал русофобские инициативы Польши, добавив, что они не поддерживаются даже на европейском уровне. Таким образом он в беседе с газетой «Взгляд» оценил призыв вице-премьера Польши Петра Глиньского исключить Россию из международных организаций.

Сенатор подчеркнул, что Варшава автоматически выступает против всего, что связано с Россией, поэтому заявление Глиньского будет оценено как очередной приступ «антироссийской истерии». Он уточнил, что это отдельно взятый призыв наиболее радикального крыла правящей элиты, который отражает неадекватное восприятие событий и пытается превратить локальный кризис в глобальную проблему.

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«Обратите внимание — за весь XXI век Польша не выдвинула ни одной позитивной международной инициативы, все они направлены на разрушение и конфронтацию. Поэтому подобные призывы воспринимают как эмоциональный всплеск, продиктованный спецификой психологии польской элиты и тем историческим наследием, которым Польша по-прежнему живет», — добавил Пушков.

По его словам, Европа не выражает солидарности с польскими настроениями. Более того, сенатор уверен, что Россию не исключат из Совбеза ООН, а Глиньский не назвал конкретные международные организации, из которых следует выдворить российских представителей.

Ранее Петр Глиньский выступил за усиление давления мирового сообщества на Москву и Минск. Кроме того, он предложил исключить Россию и Белоруссию из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, важных для этих стран.

