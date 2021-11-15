Политолог оценил вероятность исключения России из международных организаций

Политолог Павел Салин в разговоре с «Лентой.ру» оценил призыв Польши исключить Россию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований.

Ранее подобную меру на фоне кризиса с беженцами на польско-белорусской границе предложил вице-премьер Польши Роберт Глиньский, заявление которого опубликовало издание Polska Times.

По мнению Салина, заявление Польши — это демонстрация кнута со стороны Запада. «Скорее всего, Запад попытается разыграть ту же комбинацию, которую Россия разыгрывает по отношению к нему в случае с миграционным кризисом. То есть существует фронтмен миграционного кризиса, на которого сыплются все обвинения — это Белоруссия, и есть игрок, который во многом влияет на действия этого фронтмена — это Россия. Запад сейчас зеркально такую двухсоставную комбинацию пытается выстроить. То есть существует тот игрок, который предлагает радикальные меры, в лице Польши, и есть те игроки, которые будут выступать сдерживающе-переговорной инстанцией, как сейчас выступает в отношении Белоруссии Россия. Западные страны, наверное, рассчитывают выступить такой же инстанцией по отношению к Польше», — считает политолог.

Салин подчеркнул, что эти меры вряд ли будут реализованы, но Запад попытается использовать заявление Польши в переговорах с Россией для урегулирования миграционного кризиса. Также, по его мнению, Россию не решатся исключить из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований, так как «российское руководство демонстрирует, что ему, конечно, важно мнение Запада, но на символические моменты оно не реагирует, реагирует только на конкретные финансово-экономические ограничения, а здесь ими не пахнет».

Миграционный кризис развернулся 8 ноября, когда несколько тысяч человек подошли к Польше с белорусской стороны на фоне заявления белорусского лидера Александра Лукашенко об ослаблении контроля за границей. Беженцы не покидают приграничную зону, часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.