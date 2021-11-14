Путин заявил о готовности России сотрудничать в разрешении миграционного кризиса

Путин: Россия готова сотрудничать в разрешении кризиса на границе Белоруссии и Польши

Россия готова всячески сотрудничать в разрешении кризиса на белорусско-польской границе, если от нее будет что-то зависеть. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент России Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Мы готовы всячески способствовать этому, если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», — заявил глава страны во время эфира программы «Москва Кремль. Путин».

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Резкое обострение кризиса произошло 8 ноября. С белорусской стороны несколько тысяч человек подошли к границе Польши.

13 ноября около 100 мигрантов прорвались на территорию Польши. После этого они оказались вблизи колючего ограждения, которое установила польская сторона.