Роднина ответила на призыв Польши исключить Россию из международного спорта

Роднина заявила, что России не нужно реагировать на выпады вице-премьера Польши Глиньского

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала идею польского вице-премьера Петра Глиньского исключить Россию и Белоруссию из международных спортивных организаций. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина заявила, что России не нужно реагировать на эти выпады, так как польские власти сами себя скомпрометировали. «Собака лает — караван идет. Разве это возможно серьезно воспринимать?» — посчитала она.

Глиньский выступил с призывом усилить давление мирового сообщества на Москву и Минск в понедельник, 15 ноября. Вице-премьер Польши обвинил власти России и Белоруссии в миграционном кризисе на польско-белорусской границе.

После этого комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что эта тема является вопросом дискуссий. Он также обратил внимание на то, что кризис с мигрантами происходит на территории Белоруссии.