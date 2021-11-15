Губерниев ответил на призыв исключить Россию из международного спорта

Призыв вице-премьера Польши Петра Глиньского об исключении России и Белоруссии из международных спортивных организаций является вопросом дискуссий. Об этом Sport24 сообщил телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Он напомнил, что поляк выступил за усиление международного давления на Россию из-за событий, которые происходят в Белоруссии. Также журналист возмутился законом о запрете абортов, принятым в Польше. «Можно в ответ на это лишить их международных преференций», — добавил Губерниев.

Глиньский выступил с призывом усилить давление мирового сообщества на Москву и Минск ранее в понедельник, 15 ноября. Вице-премьер Польши обвинил власти России и Белоруссии в миграционном кризисе на польско-белорусской границе.

12 ноября Губерниев отреагировал на задержание российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова. Он призвал наказать спортсмена.