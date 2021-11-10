Роднина оценила переход исполнявшего уникальные прыжки россиянина в сборную США

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о решении российского фигуриста Артура Дмитриева перейти в сборную США. Ее слова приводит Sport24.

Роднина отказалась считать предательством желание спортсмена, исполнявшего уникальные прыжки. Она обратила внимание на то, что Дмитриев не смог пробиться в сборную России, и наличие американского гражданства дало ему возможность попробовать себя в команде. «Где повод для грусти? Для начала ему надо попасть в сборную США. С распростертыми объятиями его там никто не ждет», — оценила переход депутат.

Ранее 10 ноября Дмитриев рассказал, что получил предложение от американской федерации и в данный момент отбирается на чемпионат страны. Он уточнил, что у него есть гражданство США, так как его родители переехали туда в 1998-м, а в России его не рассматривали как перспективного фигуриста.

Дмитриев — единственный в истории фигурист, который делал попытку прыгнуть четверной аксель на соревнованиях. Также он впервые исполнил уникальный каскад из тройных лутца и флипа на турнире серии «Челленджер» в Оберстдорфе. Последний раз фигурист выступал за Россию в 2018 году на этапе Гран-при Rostelecom, где он занял предпоследнее, 11-е место.