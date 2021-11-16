Сборная Англии забила десять мячей Сан-Марино и вышла на чемпионат мира

Сборная Англии разгромила команду Сан-Марино со счетом 10:0 и вышла на чемпионат мира-2022 (ЧМ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мячи в ворота сборной Сан-Марино забили Гарри Кейн, еще по голу забили Гарри Магуайр, Эмиль Смит-Роу, Тайрон Мингс, Тэмми Абрахам и Букайо Сака. Еще один раз мяч оказался в воротах Сан-Марино в результате автогола.

Для Англии победа оказалась рекордно крупной в отборочных турнирах к чемпионатам мира. Также Англия впервые с 1964 года забила десять голов в одном матче. 57 лет назад англичане со счетом 10:0 разгромили сборную США.

Ранее сборная России проиграла национальной команде Хорватии в матче заключительного десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча прошла в Сплите и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 81-минуте забил в свои ворота защитник сборной России Федор Кудряшов. Таким образом, россияне набрали 22 очка и заняли второе место в группе H, упустив возможность напрямую попасть на чемпионат мира в Катаре.