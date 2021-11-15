Матчи РПЛ призвали перенести ради успеха сборной России в стыковых матчах

Бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о перспективах национальной команды в стыковых матчах в борьбе за выход на ЧМ-2022. Его слова приводит «Чемпионат.com».

74-летний эксперт считает, что Российская Премьер-лига (РПЛ) должна пойти навстречу команде Валерия Карпина и перенести один или два тура чемпионата страны. Это, как убежден Семин, позволит сборной России подготовиться к стыковым матчам и успешно выступить в плей-офф отборочного турнира чемпионата мира.

По мнению Семина, возможность переноса игр домашнего первенства — это козырь, которым необходимо воспользоваться. Он также призвал не критиковать команду Карпина за неудачу в матче против Хорватии. Он заявил, что по составу соперник превосходил россиян по всем позициям.

Сборная России уступила Хорватии с минимальным счетом в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. Решающим стал автогол защитника россиян Федора Кудряшова.

После поражения от Хорватии сборная России лишилась возможности выйти на ЧМ-2022 напрямую. Команде Карпина предстоят стыковые матчи. Вероятные соперники россиян в плей-офф уже определились.